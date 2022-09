Fagioli: “Felice per l’esordio con la Juve. Lavoreremo per ottenere risultati migliori”

Il centrocampista Nicolò Fagioli, con un post su Instagram, ha commentato l’esordio avvenuto questo pomeriggio al Franchi nella gara pareggiata per 1-1 dalla sua Juventus con la Fiorentina: “Contento per la prima presenza in campionato, lavoreremo per ottenere ancora risultati migliori ! Fino alla fine Juve“.

Foto: Instagram Fagioli