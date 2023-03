Fagioli: “Felice per le italiane in Champions. Ora tocca a noi”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista del fischio d’inizio del match contro il Friburgo: “Siamo felici per le italiane, in Champions, ora tocca a noi qualificarci qua in Europa League”.

Che partita vi aspettate? “Faremo la nostra gara, attaccando e cercando di stare attenti alle seconde palle. Il pubblico sarà molto caldo”.

Resta l’emozione nell’indossare la maglia della Juventus? “E’ sempre un’emoizone indossare questa maglia, ma ora sono un pochino più abituato rispetto alle prime volte”.

Foto: Instagram personale