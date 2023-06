Fagioli: “Felice di essere stato eletto miglior Under 23 della Serie A. I prossimi obiettivi? Vincere con la Juve”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A, analizzando il futuro e parlando dell’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione.

Queste le sue parole: “Ora sto meglio, ho recuperato dall’operazione che ho fatto. Secondo me non è stato un intervento cattivo, voleva cercare la palla. Io ero a peso morto, lui è arrivato a mille all’ora, mi ha preso la clavicola e si è fratturata. Quando rientrerò? Penso tra fine luglio e inizio agosto”.

È stato eletto miglior Under 23 della Serie A: “Quando me l’hanno detto ero felicissimo, è un premio importante per me. È stata una stagione difficile, ma bellissima a livello personale”.

Il gol con il Lecce? “È stata un’emozione fantastica. È stato il mio primo gol con la maglia della Juventus e poi è stato quello della vittoria per 1-0. Ero felicissimo di aver aiutato la squadra ma anche per aver raggiunto questo traguardo che sognavo fin da piccolo”.

Il gol con l’Inter? “Non mi aspettavo di giocare, ma ero pronto. Per fortuna abbiamo vinto facendo una bellissima partita. Ho avuto fortuna sol gol, penso di essermelo meritato”.

Le piace fare assist? “Sono caratteristiche che ho, mi piacciono fare tantissimo. Quando i miei compagni fanno gol su un mio assist sono solo che contento”.

L’errore con il Sassuolo? “È successo tutto in una settimana: dalla domenica di Sassuolo alla domenica di Napoli. Con il Sassuolo è stato un errore tecnico, e magari anche un po’ di attenzione. Mi è dispiaciuto molto per la squadra perché era un momento difficile e una partita importante da vincere per la classifica, purtroppo abbiamo perso per colpa di un mio errore. La settimana dopo, con il Napoli, sono entrato e stavamo giocando bene ma all’ultimo minuto abbiamo preso un gol dove non ho fatto una copertura. Mi è dispiaciuto anche lì”.

Il gol con la Cremonese? “È stato bellissimo. All’inizio ero così felice perché non segnavo da cinque o sei mesi, poi mi sono reso conto di aver fatto gol alla mia ex squadra alla quale sono molto affezionato e quindi mi sono fermato subito”.

Quali sono gli obiettivi? “Sono sempre stato tifoso della Juventus fin da piccolo perché i miei genitori e i miei nonni lo erano. A livello personale, per la prossima stagione chiedo di fare più gol e più assist, credo sia fondamentale per la squadra”.

