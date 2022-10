Fagioli esulta sui social: “Da 21 anni che lo aspettavo. Un sogno”. E Vlahovic commenta: “Qualità pura”

Nella notte, Nicolò Fagioli ha postato sui social il fermo immagine del gol al Lecce, che è valso i 3 punti alla Juve al Via del Mare, la terza vittoria di fila in campionato dei bianconeri. E’ il primo gol in Serie A per il centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero, che si è lasciato andare alle emozioni, scrivendo: “WOW. Da 21 anni che lo aspettavo. Un sogno”.

Sotto al post del calciatore, sono arrivati i commenti dei compagni di squadra ed ex juventini.

Vlahovic ha scritto: “Bravoooo bacooooo mio. Qualità pura”. Sono arrivati anche i commenti di Rabiot, Paredes e De Sciglio, con l’argentino che ha scritto: “Bravo cucciolo”.

Commenti anche di Pjanic, Del Piero e Marchisio, a complimentarsi per il gol e l’ottimo gesto tecnico.

Foto: Instagram Fagioli