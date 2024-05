Fagioli: “Emozionatissimo di essere tornato nel nostro stadio. Mi siete mancati”

Nicolò Fagioli è tornato titolare ieri sera con la Juventus, dopo la squalifica per il caso delle scommesse, una manciata di minuti a Bologna la scorsa settimana. Il centrocampista, tra i pre convocati da Spalletti per Euro 2024, ha scritto un post per celebrare il ritorno da titolare e il ritorno dallo Juventus Stadium. Inoltre ha scritot un messaggio di addio per Alex Sandro.

Queste le sue parole: “Sono felicissimo e emozionatissimo di essere tornato nel nostro stadio, mi siete mancati!. Oggi è la tua giornata e l’hai sfruttata al meglio. Ci mancherai Alex. Ti vogliamo bene”.

Foto: Instagram Juve