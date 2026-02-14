Fagioli e Kean rilanciano la Fiorentina: 2-1 a Como. Espulsi Vanoli e Morata

14/02/2026 | 16:53:46

La Fiorentina torna a vincere e lo fa per 2-1 sul campo del Como. Decidono i gol di Fagioli e Kean su rigore, a Fabregas non basta l’autorete di Parisi. Espulsi per proteste il tecnico viola Paolo Vanoli e Morata nel finale. Una Fiorentina solida e compatta cerca disperatamente punti sul campo del Como e li trova già a partire dal primo tempo. Fagioli trova il gol del vantaggio al 26′. Il centrocampista ex Juventus raccoglie un pallone respinto al limite dell’area, dopo un primo tiro rimpallato con una finta salta Kempf e poi a tu per tu con Butez la mette all’angolino sul primo palo. Nella ripresa al 52′ Mandragora viene atterrato in area da un calcetto di Perrone, pochi dubbi per l’arbitro, calcio di rigore trasformato da Kean al 54′. Al 70′ Espulso Vanoli per proteste nel secondo tempo. Il Como la riapre con l’autogol di Parisi. Nel finale espulso Morata per proteste.

foto x fiorentina