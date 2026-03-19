Fagioli: “Conference League obiettivo concreto. Ed è l’unica chance per andare in Europa l’anno prossimo”

19/03/2026 | 21:33:28

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Rakow.

Queste le sue parole: “La partita di Cremona ci ha un po’ fatto uscire dall’apnea continua che abbiamo vissuto quest’anno. Oggi abbiamo faticato per colpa del campo, ma siamo stati bravi nelle seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo gestito bene il possesso, poi c’è stata una bella reazione e abbiamo trovato le soluzioni giuste. Vincere qui, su un terreno difficile, dà fiducia e dimostra che la squadra ha carattere.”

La Conference è un obiettivo concreto per la Fiorentina? “Per me, ma anche per il mister e per i compagni, lo è sempre stata, anche quando eravamo sotto in classifica. Domenica ci aspetta una partita importantissima e, dopo la sosta, dovremo affrontare un altro turno difficile contro il Crystal Palace, un avversario tosto. L’obiettivo è continuare a crescere e portare avanti entrambe le competizioni, come abbiamo fatto nell’ultima gara di campionato. Inoltre vincere la Conference League è l’unica chance per andare in Europa l’anno prossimo.”

Ti stai adattando sempre di più al ruolo di regista. Come ti trovi in questa posizione? “Mi sto trovando bene, per merito mio ma anche del mister e dello staff. Riesco a essere sempre dentro al gioco e questo è fondamentale per me. Io sono il play della Fiorentina, ma siamo bravi anche a costruire sugli esterni, a creare superiorità e a servire gli attaccanti nel modo giusto.”

Uno sguardo alla Nazionale: pensi già al Mondiale? “Il Mondiale resta un sogno, ma adesso sono concentrato solo sulla Fiorentina. Il resto lo valuterà mister Gattuso. Devo continuare a lavorare così, rimanere costante e farmi trovare pronto.”

Foto: sito Fiorentina