Fagioli: “Chiedo scusa a tutti, ma presto parlerò. Scritte cose schifose su di me”

Il centrocampista della Juventus ha deciso di esporsi tramite il suo Instagram riguardo a quello che sta succedendo dopo l’inizio dell’inchiesta scommesse. Dopo l’interrogatorio e il patteggiamento, Nicolò Fagioli ha espresso sul suo profilo social la sua opinione su quello che sta accadendo in questi giorni. Ecco le sue parole:

“Pensavo di partire chiedendo scusa non solo a tutti i tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono costretto con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità…o forse meglio, per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò”.

Foto: Instagram Fagioli