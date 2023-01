Fagioli: “Avevo quasi firmato per l’Inter, poi è arrivato Gigi Milani che ha cambiato tutto”

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, è intervenuto nel corso di una trasmissione sul canale Twitch della società bianconera. Il ventunenne, classe 2001, ha trattato diversi argomenti: “C’è rammarico per non aver vinto con l’Atalanta. Peccato per i primi cinque minuti del secondo tempo ma ci siamo ripresi bene ed è un gran segnale della squadra. Sono felicissimo del momento, abbiamo fatto otto vittorie consecutive prima dello stop di Napoli. Dobbiamo continuare così, sono felice anche a livello personale. Capitano in futuro? Sognando sì, ma è un po’ prematuro dirlo ora. Ci è dispiaciuto per i 15 punti, non ce lo aspettavamo. Ma non possiamo farci niente, dobbiamo solo scendere in campo e cercare di arrivare in zona Champions. Ferrero e Scanavino combatteranno per questi 15 punti, per toglierli tutti. Ci hanno anche detto di stare tranquilli e metterci ancora più passione per questa maglia”.

Sulla Nazionale: “Quando ho esordito è stato indescrivibile, è il sogno di tutti i bambini. Mi ricordo che toccai la prima palla di petto, bellissimo. Il sogno è quello di andare al Mondiale nel 2026 e vincere ma manca tanto, devo mettercela tutta”.

Sull’arrivo alla Juventus: “Ero al Piacenza in quegli anni, poi andai alla Cremonese e in quel periodo lì stavo andando a fare il provino all’Inter. Avevo quasi firmato, poi è arrivato Gigi Milani che ha cambiato tutto. Ho scelto la Juventus fin da subito. Milani è la persona più importante qui alla Juve, mi ha portato in questa società, lo sento spesso e mi dà tanti consigli. Lo ammiro molto”.

Foto: Instagram ufficiale Fagioli