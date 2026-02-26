Fagioli: “Abbiamo approcciato male la gara. Per fortuna abbiamo aggiustato le cose ai supplementari. Nazionale? Spero di tornarci”

26/02/2026 | 22:36:57

Nicolò Fagioli, mediano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Conference League contro lo Jagiellonia.

Perché è accaduto questo? “Secondo me abbiamo approcciato male la partita. Andavamo piano e questo in campo internazionale non te lo puoi permettere. Complimenti a loro, hanno fatto una grandissima partita”.

Cosa non vi fa approcciare bene? “Difficile rispondere, sicuramente dobbiamo farne tesoro per le prossime partite in Conference. Ogni partita internazionale non è più come 20/30 anni fa: con qualsiasi squadra fai fatica se non approcci a livello mentale e fisico bene”.

Cosa è cambiato in te per questa crescita che stai avendo? “Sono focalizzato sul ruolo che sto facendo e sto ascoltando molto il mister e il suo staff. Ho 25 anni, non c’è tempo da perdere”.

La Nazionale è un’ambizione? “Ovviamente, è il sogno di tutti. Spero di tornare il prima possibile, ma sarà il mister a decidere le convocazioni”.

Il cambio di sistema di gioco è stato un passaggio fondamentale? “Sono d’accordo, in quel ruolo lì sei sempre dentro il gioco. Per me è importante toccare tanti palloni e far girare la squadra”.

