Faggiano sull’operazione Darmian-Parma: “Credevo fosse impossibile, invece…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma fresco di rinnovo, ha parlato in conferenza stampa analizzando anche l’operazione Darmian: “Un affare che viene da lontano. Con il mister si era parlato di Darmian e credevamo fosse impossibile per costi e cifre. Poi, invece, insistendo si è arrivati in dirittura d’arrivo. Quando è uscita la notizia ci lavoravamo da tanto, e Darmian al Parma, come Inglese o Karamoh sono dei colpi. Sono felice di averlo riportato in Italia, ed è tornato anche per riconquistare la Nazionale. Ci può fare salire di livello a tutti quanti”.

Foto: zimbio