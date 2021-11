Faggiano su D’Aversa: “Dobbiamo fare meglio, i punti che abbiamo non ci fanno stare tranquilli”

Daniele Faggiano, ds della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di DAZN la situazione in casa blucerchiata: “Io spero che il nostro spessore si veda in campo. Adesso non è più il momento di parlare, ma di fare i fatti ed è ciò che devono fare i giocatori. Il gruppo è unito e bisogna dimostrarlo, nonostante abbiamo fatto delle partite deludenti. D’Aversa? Dobbiamo fare meglio, i punti che abbiamo non ci fanno stare tranquilli”.

FOTO: Sito Parma