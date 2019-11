Faggiano: “Sogno di vedere Ibra al Parma, ma non possiamo permettercelo”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato anche di Ibrahimovic durante un’intervista concessa ai microfoni del Guardian. Queste le sue parole: “Zlatan è un calciatore straordinario. Sogno di vederlo a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo. Darmian? Il Manchester United ha capito le nostre esigenze e ci è venuto incontro, si è comportato esattamente come ti aspetti che si comporti un club del genere. Sono felice e orgoglioso di aver portato Darmian a Parma. Quando l’ho sentito per la prima volta, ho subito capito che stavamo acquistando una grande persona con un grande spirito di sacrificio”.

Foto: AS