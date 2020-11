Faggiano: “Ringrazio Gattuso, è un grande uomo. Vi dico cosa fece in Napoli-Genoa”

Parole al miele di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, nei confronti di Gennaro Ivan Gattuso, allenatore del Napoli. Il ds dei grifoni è intervenuto a Televomero: affermando “Ringrazio Gattuso, un grande uomo. Quando abbiamo perso 6-0 è venuto a farci i complimenti perché nel primo tempo avevamo fatto una grande partita e se n’è accorto. Eravamo in emergenza totale e in completa difficoltà e nonostante tutto abbiamo retto”.

Come è scoppiato il focolaio: “E’ successo tutto la sera prima della gara: abbiamo cercato di vedere prima chi fosse il positivo e quanti ne avessimo, e abbiamo annullato un charter che già avevamo per Napoli. Il giorno della gara abbiamo fatto i tamponi presto e poi quando ci hanno detto di Perin e Schone, che non era positivo ma aveva una carica virale importante, siamo partiti senza di loro per Napoli alle ore 7.00. Poi, siccome c’è il periodo di incubazione di questo virus, siamo stati falcidiati. Ci aspettavamo di andare in difficoltà e così è stato. L’Asl? Noi abbiamo avvisato tutti e abbiamo rispettato il protocollo”.

Foto: Schermata Youtube sito Genoa