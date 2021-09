Faggiano: “Richieste per i nostri big ma il presidente Ferrero ha fatto dei sacrifici per tenerli”

Il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Empoli. Un bilancio sul mercato della società blucerchiata: “Abbiamo tenuto i migliori. Fare mercato non è semplicissimo a causa di questo periodo di emergenza relativa al covid. Gli ultimi colpi delle grandi sono stati fatti gli ultimi giorni. Quest’anno penso si sia atteso tanto soprattutto per una situazione economica non felicissima. Nonostante questo Ferrero ha fatto dei sacrifici importanti tenendo giocatori come Damsgaard, Thorsby e Colley. Sono state diverse richieste ma siamo stati ed è stato bravo a tenere una linea per cercare di alzare l’asticella”.

