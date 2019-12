Faggiano ribadisce: “Kulusevski resta a Parma. Colpi in entrata? Li abbiamo fatti in estate”

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, e oggi il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano è voluto nuovamente tornare sull’argomento: “Kulusevski resta. E’ del Parma fino al 30 giugno. Parlarne troppo potrebbe fargli male. È arrivato qua, ha sposato il progetto, ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui“, ha ribadito ai microfoni di Sky Sport.

Mercato in entrata

“Se dovessimo andare a toccare la rosa, lo faremo per rimpinguare qualche infortunato, visto che ce ne sono stati tanti, ma noi i regali ce li siamo fatti quest’estate. Abbiamo perso qualche punto per strada in qualche partita in cui abbiamo fatto tanto ma abbiamo raccolto poco. Ce li siamo ripresi con gli interessi in altre partite. Stiamo facendo bene”.

Foto: sito Parma