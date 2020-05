Faggiano: “Parma-SPAL? Ci hanno fatto giocare una partita finta. Fra 10 anni vi racconterò cosa è successo”

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, il ds delParma, Daniele Faggiano, ha raccontato la sua versione del caos in merito alla partita Parma-SPAL, poco prima dello scoppio della pandemia: “Mi hanno fatto giocare contro la SPAL una partita finta, tra dieci anni racconterò anche cosa è successo. Il signor Petagna ha parlato di “brutto allenamento”. C’era qualcuno che non voleva che la partita venisse disputata, ci sono stati 15 giorni per decidere e mi scrivete a mezz’ora dal fischio d’inizio? Ma io vi ammazzo a tutti [in senso figurato e ride, ndr].”