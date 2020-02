Faggiano: “Mercato? Non mi aspettavo di muovermi così tanto, abbiamo cercato di evitare di ritrovarci in difficoltà a livello numerico come lo scorso anno”

Il diesse del Parma Daniele Faggiano – ai microfoni di Tmw – ha parlato del mercato che si è concluso la scorsa settimana.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Se devo essere sincero, non mi aspettavo di muovermi così tanto. Diciamo che abbiamo avuto un po’ di infortuni che ci hanno penalizzato da inizio campionato: c’è gente che ha stretto i denti fino ad ora, penso per esempio a Barillà. Anche Grassi ha avuto qualche problemino. Kurtic, per fare un nome, è arrivato proprio per dare manforte a centrocampo. In generale – memori dell’esperienza dello scorso anno – quando dopo lo stop di Inglese siamo andati in difficoltà a livello numerico, abbiamo cercato di evitare di ritrovarci in una situazione del genere“.

