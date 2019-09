Faggiano: “Kulusevski farà sempre meglio. All’Atalanta abbiamo strappato un impegno”

A pochi minuti dall’inizio di Parma-Torino, ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A, il direttore sportivo ducale Daniele Faggiano ha parlato di Dejan Kulusevski ai microfoni di Sky Sport: “Fino a giugno è un nostro giocatore. Sono convinto che farà sempre meglio: se sta attento a delle piccole cose che può migliorare, potrà diventare un giocatore importante. Anche se per essere un classe 2000 già lo è . L’Atalanta voleva assolutamente mantenere il controllo su di lui. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a ottenere il prestito biennale, ma abbiamo strappato loro un impegno che ci agevola qualora facessero altre decisioni. Ma si sa, le chiacchiere le porta via il vento“.

Foto: Sportitalia