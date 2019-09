Faggiano: “Karamoh? Non possiamo perdere il gruppo in favore del singolo”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato del mercato ducale e della situazione di Yann Karamoh ai microfoni di TV Parma: “Abbiamo ricevuto complimenti per quanto fatto in sede di mercato, ma vi posso assicurare che salvarsi sarà più difficile dell’anno scorso. Quest’anno vedo squadre che sono molto più attrezzate. Dobbiamo stare attenti e non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo. Karamoh? Dobbiamo salvaguardalo. Ma allo stesso tempo non possiamo perdere il gruppo in favore di un singolo, non è giusto. Il calcio non è un uno contro uno, ma un gioco di squadra e deve essere fondamentale il rispetto del gruppo e delle regole imposte. Karamoh è componente della squadra, è stato multato e ripreso. D’Aversa è stato bravo. Si sentiva chiedere sempre perché non facesse giocare Karamoh. E un motivo c’era. Lui è giovane, è arrivato in un gruppo nuovo che lo accoglie e sta vicino al giocatore. Adesso dipende tutto da lui“.

