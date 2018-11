Faggiano: “Gervinho parla poco ma incide parecchio. Non è un caso che sia diventato vice capitano

Intervistato dal Corriere dello Sport, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato dell’acquisto di Gervinho: “E’ stata una scelta condivisa, fondamentale l’avallo di tutti. Ovviamente anche quello di D’Aversa che ha subito dato il via libera per le sue necessità tattiche. Gervinho è un ragazzo silenzioso, parla poco ma incide parecchio. Non a caso è diventato vice-capitano, i gradi ce li ha Bruno Alves, ma lui si è fatto subito apprezzare. Di sicuro un contributo molto prezioso dentro lo spogliatoio continua a darlo Alessandro Lucarelli”.

Foto: Twitter Parma