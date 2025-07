Faggiano e Raffaele: le scommesse della nuova Salernitana. Conta una sola cosa

25/07/2025 | 11:45:21

La Salernitana riparte da un disastro firmato Iervolino. Una piazza straordinaria per un progetto senza senso: diciamo la verità, non sarebbe stato difficile fare meglio di Iervolino, anche con gli occhi bendati e pescando tra i bussolotti. Adesso la Salernitana si affida a due scommesse: Faggiano direttore sportivo e Raffaele allenatore. Faggiano era un promettente dirigente che nelle ultime esperienze ha deluso le aspettative, adesso la speranza è che torni quello di prima, non è un caso se negli ultimi anni lo hanno chiamato dalla Serie C. La rivoluzione è in corso, molte cose sono state fatte, qualche contropiede è stato letale: Casasola e Forte hanno virato su Catania dopo aver illuso la Salernitana, per Tumminiello i granata hanno bruciato un vantaggio enorme per la felicità del Benevento. Raffaele ha fatto bene a Cerignola, ma resta il rammarico di non aver vinto il campionato dopo essere stato a lungo in testa alla classifica. E quando sei in testa devi andare fino in fondo, altrimenti sono solo chiacchiere, rimpianti, alibi. Ora Raffaele va in una piazza dove bisogna a casa il risultato senza alcun tipo di indugio. Due scommesse a Salerno nella speranza che siano vincenti, l’unica cosa che conta.

Foto: insta salernitana