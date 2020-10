Faggiano: “Dobbiamo fare di necessità virtù. Schone? Non rispondo al suo agente”

Il ds del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport vista la gara del monday-night contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole: “Schone? Lui è un giocatore del Genoa, ed è fuori lista, non mi va di rispondere al suo agente. Noi siamo stati più che corretti a parlare con tutti, questa è una situazione particolare. Si arriva a questa partita in modo molto strano. Noi siamo forse l’unica squadra che per cinque giorni non si è allenata mai rispettando i protocolli e cercando anche dopo di fare allenare chi poteva da soli. Dobbiamo fare di necessità virtù. Già col Torino la gara è stata rinviata, poi c’erano le Nazionali, speravamo di poter recuperare qualche calciatore in più, non ci piangiamo addosso. Dobbiamo essere forti in queste situazioni. Quello che tengo a precisare che quando leggo che il Genoa recupera sette giocatori. No, non recupera sette giocatori. Si sono negativizzati. Sono giocatori che da venti giorni non escono dalla propria stanza di albergo.”

Foto: twitter Genoa