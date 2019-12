Faggiano conferma: “Kulusevski a gennaio non si muoverà da Parma”

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi la conferma è arrivata direttamente dalle parole del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano: “Kulusevski è fondamentale per noi, a gennaio anche per il suo bene resterà qui“. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Il dirigente ha poi aggiunto: “Lui sta bene con noi, E’ in prestito secco, ma non perché non abbiamo voluto prenderlo. Avevamo chiesto il prestito biennale, ma c’è stato rifiutato dall’Atalanta, che conosceva il giocatore. Siamo stati bravi tutti a convincerlo a venire da noi. Per gennaio non si muove“.

Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, resta comunque nel mirino di diverse big europee, oltre che di Juventus e Inter. Proprio i nerazzurri, al momento i più interessati a Kulusevski, cercheranno almeno di chiudere a gennaio per giugno con l’Atalanta, pur sapendo che la concorrenza sta aumentando.

Foto: sito Parma