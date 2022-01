Faggiano: “Castillejo era dispiaciuto, non se l’è sentita forse perché era l’ultimo giorno. Siamo soddisfatti del mercato”

Il direttore sportivo della Samp, Daniele Faggiano, ha commentato il mercato dei blucerchiati ai microfoni di Sky: “Castillejo era dispiaciuto, non se l’è sentita forse perché era l’ultima giorno. Siamo contenti del lavoro fatto, sono certo che lo sarà anche il mister. Non eravamo venuti qua per fare chissà che cosa o fare l’affare della vita, dovevamo guardare anche il bilancio. Defrel o Castillejo sarebbero stati delle ciliegione, non ciliegine, sarebbero stati regali per i tifosi, ma siamo contenti e soddisfatti del mercato. L’ultimo giorno trovare una formula a noi congeniale non è stato possibile, non potevamo fare più delle nostre possibilità. Ci teniamo stretti i nostri, anche se dispiace”.

FOTO: Sito Parma