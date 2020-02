Faggiano: “Caprari? Ci siamo spinti oltre alle nostre disponibilità per fare un regalo a tutti. Siamo contenti ed orgogliosi”

Durante la presentazione di Gianluca Caprari – acquisto del mercato invernale del Parma – ha parlato anche il diesse Faggiano.

Ecco una parte delle sue parole alla stampa.

“È stato un mercato estenuante: dopo tanto rincorrere siamo riusciti a prendere Caprari. Eravamo in fila con altre squadre con la Sampdoria, ma non nelle scelte del giocatore, che ha sempre messo in prima fila Parma. Ci siamo spinti oltre alle nostre disponibilità per fare un regalo a tutti. Siamo contenti ed orgogliosi“.

Foto: sito ufficiale Parma