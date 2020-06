Faggiano: “Calciatori in prestito al Parma? Sull’impegno ci metto le mani sul fuoco”

Il Direttore Sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha espresso il suo parere in merito ai calciatori attualmente in prestito, in vista della ripresa della Serie A.

“Sull’impegno dei giocatori in prestito metto le mani sul fuoco, d’altra parte noi siamo stati gli unici ad andare in ritiro e forse anche gli unici a tagliarci lo stipendio. In molti casi gli altri club li hanno spalmati. Questo dimostra l’attaccamento di tutti alla causa.”

