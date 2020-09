Faggiano: “Balotelli? Vedremo, noi lavoriamo su tutto. Criscito resta”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, è stato intercettato dai giornalisti. Queste le parole del ds del Grifone che fa un punto sul mercato: “La vittoria non deve farci cullare. Noi stiamo cercando di lavorare ancora per sfoltire un po’ la rosa perché siamo abbastanza. Anche Destro è un nuovo acquisto. Deve essere un altro giocatore, anzi deve essere il Destro che conoscevamo. Mattia merita questa chance e siamo felici di come sta lavorando. Ci saranno altri colpi. Aspettiamo le firme di Pellegrini, un giocatore che non è stato facile prendere perché come Czyborra, Ghiglione e Zappacosta è stato a lungo sottovalutato. Balotelli? Vi state divertendo, noi lavoriamo su tutto e Mario è un grande giocatore che penso possa fare ancora bene. Vedremo. Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa. Shone? Si tratta di un giocatore che non scopro io, vedremo cosa fare in base a quello che sceglie il mister. Sanabria? Non è abbandonato nulla, si lavora tanto e a volte vorrei lavorare a carte coperte, ma poi ci siete voi che me le scoprite.”

Foto: youtube Genoa