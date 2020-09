Faggiano a Sportitalia: “Pavoletti è un giocatore importante, è da valutare”

Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, queste le sue dichiarazioni in diretta da Rimini: “Pavoletti è un giocatore importante anche per il Cagliari, noi dobbiamo seguire una certa linea societaria e vedere quanto costa. Pavoletti non si discute. Italiano era dello Spezia ed è allo Spezia, non era mio. Abbiamo parlato, ha fatto bene ed è rimasto lì dopo la promozione in A. Con la capacità di dirci le cose in faccia, così funziona il rapporto tra me e il presidente Preziosi. Con tutti i presidenti ci sono dei punti di vista diversi, ho accettato di andare al Genoa perché lui capisce di calcio, è carismatico e perché volevo mettermi in gioco in un’altra realtà.”

Foto: youtube Genoa