Fadera torna dalla squalifica: Cutrone possibile sacrificato

In questo 26° turno di Serie A il Como dovrà vedersela contro il Napoli di Antonio Conte. Una sfida molto dura per gli uomini di Fabregas che troveranno di fronte a loro una compagine vogliosa di vittoria e che non trova i tre punti da ben tre giornate di Serie A. Proprio per questo motivo, i padroni di casa sono chiamati alla massima attenzione in campo, con il tecnico spagnolo che starebbe studiando una soluzione alternativa per mettere in difficoltà il club partenopeo. A tornare dalla squalifica, infatti, sarà Fadera che può riprendere il suo posto, permettendo ad Assane Diao di giocare da falso nueve, in modo da non dare punti di riferimento agli avversari. A rimetterci potrebbe essere Cutrone che sarà pronto a subentrare dalla panchina se le cose non dovessero andare come sperato.

FOTO: Instagram Como