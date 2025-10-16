Fadera: “Ho scelto il Sassuolo perché è un club importante e ambizioso”

16/10/2025 | 19:40:21

Alieu Fadera, esterno d’attacco del Sassuolo, si è presentato ufficialmente con una video-intervista pubblicata dai canali del club neroverde: “Ho scelto il Sassuolo prima di tutto perché è un grande club in Italia. Molte persone lo conoscono e anche io già prima di arrivarci, lo conoscevo. Avevo amici che giocavano in Serie A e quando gli ho chiesto del club me ne hanno parlato bene. Per me è un buon posto per migliorare e giocare di più, penso proprio sia stata la decisione giusta quella di venire qui, il club è ambizioso e vuole arrivare in alto. Lo stesso che voglio per me. Quando sono arrivato al centro sportivo, che è anche di nuova costruzione, ho capito quanto fosse ambiziosa la società. Tutto è pronto perché i giocatori possano allenarsi sempre meglio, c’è una giusta mentalità e l’atmosfera nello spogliatoio è ottima. Il mio italiano non è buono ma i ragazzi sono sempre gentili con me, tutti parlano con tutti e cerchiamo di motivarci a vicenda”.

Conclude Fadera, ricordando la prima grande gioia raccolta in Serie A: “Il mio primo gol in Serie A è stato in Como-Atalanta, immaginatevi quanto me lo sia goduto, quanto fosse speciale. È stata una svolta nella mia carriera, la Serie A è uno dei cinque principali campionati in Europa, immaginatevi l’emozione! E poi la mia famiglia e gli amici che erano felici per me. Da quel momento però le persone si aspettano sempre di più: fantastico comunque il momento in sé, lo si vede anche dall’esultanza con Fabregas, non lo dimenticherò mai”.

Foto: X Sassuolo