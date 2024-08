Facundo Lescano al Trapani: la grande sorpresa di mercoledì scorso è sul punto di materializzarsi. Un colpo di spessore per il club del patron Antonini tornato in Serie C dopo una stagione trionfale. Da domani in poi qualsiasi momento sarà buono per l’annuncio dell’attaccante argentino classe 1996 in uscita dalla Triestina e rinforzo di un Trapani sempre più ambizioso.