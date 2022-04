Facciamo chiarezza: cos’è successo nel finale di primo tempo di Juventus-Inter

Ricostruiamo l’episodio che ha portato al vantaggio dell’Inter nel corso del Derby d’Italia contro la Juventus (le squadre sono ora negli spogliatoi per l’intervallo). Al 45′ Morata interviene con un pestone su Dumfries: l’arbitro non fischia ma, richiamato dal VAR, a seguito di on field review assegna il calcio di rigore ai nerazzurri. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che si fa ipnotizzare da Szczesny: i bianconeri non hanno tempo né modo di esultare, perché il rigore viene ripetuto per l’irregolarità di De Ligt, entrato in area prima che venisse calciato il penalty (segnalata nuovamente dal VAR, dato che l’arbitro Irrati aveva fischiato fallo in attacco e punizione per la Juventus). Calhanoglu non cambia angolo, ma questa volta può esultare: Juventus-Inter, al momento, è 0-1.

Foto: Twitter Inter