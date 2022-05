Faccia a faccia tra Farris (vice di Inzaghi) e Allegri: cartellino giallo per entrambi

Storie tese tra Massimiliano Farris (il vice di Simone Inzaghi) e Massimiliano Allegri: a circa dieci minuti dal termine, i due sono arrivati praticamente faccia a faccia per opinioni evidentemente non condivise in merito all’andamento del match. Notevole parapiglia, poi terminato con l’ammonizione rifilata dall’arbitro a entrambi gli spiacevoli protagonisti.

Foto: Twitter Juventus