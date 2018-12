Fabregas, classe e cortesia: perfetto per il Milan. Quel giorno a Cobham…

Cesc Fabregas è un grande professionista, sarebbe perfetto per il Milan. Le sue qualità sono fuori discussione: come già anticipato, il Milan sta forzando, lo prenderebbe subito a gennaio, oppure a parametro zero, pur sapendo che le offerte non mancano e che la concorrenza è agguerrita. L’ingaggio non sarebbe un problema, anche perché il suo contratto è in scadenza. Il Milan vorrebbe pagare un minimo indennizzo per il cartellino e deve prima aspettare il via libera definitivo di Sarri che – in corsa su più fronti – avrebbe bisogno di un sostituto all’altezza. L’avvento di Gazidis e i buoni rapporti con il Chelsea di sicuro aiutano, trama da seguire. Fabregas è non solo un eccellente interprete del suo ruolo, ma anche un ragazzo gentile e rispettoso del lavoro altrui. Ci viene in mente quel giorno di ottobre a Cobham in sala pranzo parlando del Chelsea. Stavamo chiacchierando con Sarri, lui si presentò in compagnia di David Luiz per darci il benvenuto e per stringerci la mano. Non ci avevamo mai parlato, restammo colpiti per la sua cortesia. E di sicuro il Milan farebbe un grande acquisto, in tutti i sensi: grande tecnica, uomo spogliatoio, gentilezza e professionalità.

Foto: Standard