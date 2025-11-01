Fabregas: “Vogliamo vincere tutte le partite, ma non mettiamo pressione alla squadra”

01/11/2025 | 17:38:03

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Dazn prima del match con il Napoli: “Voglio soprattutto molto coraggio, giocare con il cuore e la testa libera. Io voglio vincere tutte le partite, ma alla nostra maniera: ci vuole determinazione e convinzione in quello che facciamo. Abbiamo una squadra molto giovane e non possiamo mette troppa pressione a questi ragazzi. Oggi dobbiamo giocare con personalità nello stadio dei campioni d’Italia per portare a casa qualcosa”.

Foto: insta fabregas