Fabregas: “Voci sull’Inter? Si è detto tanto, la vita va come deve andare. Nico Paz ci ha fatto crescere velocemente”

31/05/2026 | 16:03:45

Cesc Fabregas ha concesso un’intervista a Sky: “Le voci sull’Inter? Ero tornato da Londra e mi ricordo quando parlò Suwarso: è una cosa successa l’anno scorso, si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. Non c’è niente da dire di più: siamo già grandi, io sono al Como, sono felice e niente di più. La vita va come deve andare, prendiamo sempre la scelta che pensiamo migliore per tutti. Nico Paz? Quella partita in casa contro la Juventus è stata una vittoria fantastica. È un’immagine bellissima con un giocatore che ci ha fatto crescere più velocemente, un ragazzo che ha fatto emozionare tante volte il Sinigaglia e anche me come allenatore. È cresciuto tantissimo. È stata davvero un’emozione forte, ma è un’emozione che ho sempre provato con lui, abbiamo un rapporto importante. Lui si fida di me, io mi fido di lui e alla fine lottiamo sempre insieme. Per questo è stato un abbraccio di cuore a un ragazzo che aveva fatto una grandissima partita e che deve continuare a crescere”.

foto x como