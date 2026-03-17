Fabregas vince il Premio Bearzot 2026: “Tecnico giovane e brillante”

17/03/2026 | 16:08:19

E’ il tecnico del Como Cesc Fabregas il vincitore della XV edizione del Premio Nazionale ‘Enzo’ Bearzot, riconoscimento promosso dall’Unione sportiva Acli insieme alla Figc: “Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago”, la motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico spagnolo il riconoscimento che gli verrà consegnato nelle prossime settimane.

foto x como