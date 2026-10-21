Fabregas: “Una notte speciale, ma adesso viene il difficile”

21/10/2026 | 21:46:23

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole al termine del match vinto contro lo United:

“Una notte speciale, ma siamo ancora all’inizio di tutto quello che abbiamo in testa. Oggi la squadra ha fatto una bella partita, ma dobbiamo avere i piedi a terra, sabato c’è un’altra partita. Quello era il Manchester United, non importa se è in difficoltà, non dimentichiamo che alcuni dei nostri sono alla terza partita di Champions. Per questo la convinzione e quella maniera di fare le cose dei ragazzi mi dà la vita. Vincere così è una soddisfazione, ma adesso viene il difficile: giocare sabato e farlo alla stessa maniera”.

Foto: X Como