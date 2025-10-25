Fabregas: “Tre sconfitte in otto mesi sono un grande risultato per noi”

25/10/2025 | 17:57:04

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Parma. Queste le sue parole:

“Le difficoltà nella partita di oggi? È stata una partita diversa dalle altre, me lo aspettavo. Hanno preparato bene, abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa siamo migliorati, ma non abbiamo creato grandi occasioni. Clean Sheet per la seconda gara consecutiva? È importante, è un processo di squadra. Le loro azioni sono state tante palle lunghe di Suzuki, una rimessa laterale, qualche contropiede in cui siamo stati superficiali. Dal 15 marzo a San Siro, sono quasi 8 mesi che abbiamo perso solo 3 partite, è un grande risultato per noi”.

Foto: Instagram Como