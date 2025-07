Fabregas torna a Barcellona: il Como sfiderà i catalani nel Trofeo Gamper

22/07/2025 | 13:00:42

Il Como sarà la sfidante del Barcellona per la 60esima edizione del Trofeo Gamper. Non si giocherà come da tradizione al Camp Nou, la sede dell’incontro sarà l’Estadi Johan Cruyff, per la partita che avrà luogo alle ore 21 di domenica 10 agosto, con Fabregas che dunque farà ritorno in Catalogna dopo il suo passato con la maglia del Barcellona.

FOTO: X Como