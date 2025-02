Fabregas: “Theo? Se l’ha detto il presidente, è vero”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ha parlato ai media presenti a margine della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini a Sesto San Giovanni: “Avremo una partita molto importante col Napoli, stiamo lavorando bene: siamo una squadra giovane che sta crescendo tanto, dobbiamo andare a fare una bella partita se vorremo fare tre punti”.

Sul Napoli: “Certo, possono vincere per la qualità che hanno tutti, dai giocatori singoli all’allenatore, so quanto forte fa lavorare la squadra Conte. Proveremo a giocarci le nostre carte con aggressività e creare situazioni pericolose per il Napoli”.

Su Theo Hernandez: “Non so, l’ha detto il presidente, è roba sua. Io non avrei dovuto fare niente, ma se l’ha detto lui sarà sicuramente verità”.

Su Nico Paz: “Mi aspetto continui a crescere, è alla prima stagione da professionista. Ha voglia, è un piacere allenare gente così”.

Infine: “Pronto per il salto in una big? Non lo so, si deve andare con calma: sarà un giocatore speciale ma ancora c’è una strada da dover fare e nel calcio non devi andare troppo veloce. Qui da noi sta imparando tantissimo, deve crescere nella maniera giusta. Calma, diamogli tempo e aiutiamolo senza mettergli pressione”.

Foto: Instagram Milan