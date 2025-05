Fabregas sul futuro: “Non c’è nulla, le voci non mi interessano. Sto benissimo a Como”

02/05/2025 | 11:40:34

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha risposto alla domanda sul suo futuro: “Nulla di nuovo, non posso dire nulla perché non c’è nulla. Sapete più voi le notizie di me. Non aggiungo nulla, qui sto benissimo, ma non ci sono cose nuove per il mio futuro. Le voci non mi interessano”.

Foto: Instagram Como