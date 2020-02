Fabregas sul futuro: “Montreal Impact? No, voglio restare al Monaco per altri due anni”

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, è intervenuto ai microfoni di Canal Football Club per parlare del suo futuro: “Non credo che il Montreal Impact di Henry sia una destinazione buona per me. Ho ancora 2 anni e mezzo di contratto e voglio arrivare in fondo. E poi potrò giocare un anno ancora”, ha confessato Fabregas.

Foto: Mundo Deportivo