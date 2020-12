Fabregas su Messi: “Barcellona è casa sua. Non ha la percezione di essere un Dio del calcio, è molto umile”

Il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas, ha parlato anche di Lionel Messi nell’intervista concessa a Tuttosport:

“Il Barcellona è casa sua, è la sua squadra da quando è piccolo.

Futuro? Sono scelte molto personali, non mi intrometto. Messi non ha proprio la percezione di essere un Dio del calcio, è un ragazzo molto umile, solare. Ama vivere come le persone normali tanto che, pur essendo una star, vorrebbe muoversi senza gli uomini della sicurezza. Ha anche un gran cuore, è sempre pronto ad aiutare i bambini malati e le persone più povere”.

Foto: Marca