Fabregas su Hazard: “Il Chelsea non può garantirgli quello che merita”

“Purtroppo in questo momento non credo che il Chelsea possa garantire ad Hazard quello che merita, anche in chiave Pallone d’Oro. Vuole vincere la Champions e per farlo dovrà cambiare club. Credo che per alzare il livello dovrà andare al Real Madrid. Squadre come il Real, il Barcellona, il Bayern e ora il City ritornano sempre: anche quando trascorrono una stagione difficile, poco dopo tornano immediatamente a vincere”. Queste le parole del centrocampista del Monaco ed ex compagno di squadra di Hazard, Cesc Fabregas, pronunciate nel corso di un proprio intervento a BT Sport.

Foto: Marca