Fabregas su Dele Alli: “Ora si allena a parte, tra una decina di giorni sarà del gruppo”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, ha parlato dell’ambientamento in squadra di Dele Alli, ingaggiato durante il mercato invernale da svincolato.

“Conosciamo la sua storia e lui sa che deve prendersi 4 mesi per potersi riadattare al calcio professionistico, con l’allenamento, giorno dopo giorno. Ora si allena a parte, tra una decina di giorni sarà aggregato al gruppo. Non posso dare una data, siamo qua per aiutarlo. Se sentiamo che è pronto, lo gestiremo. Magari saranno solo 20’, magari 8 partite. Lui deve credere di poter tornare il gran giocatore che era e quella forza ce l’ha. Ha un obiettivo in mente e ci crede. Ha fuoco e fame, vediamo se il suo corpo lo supporterà”.

Foto: Instagram Como