Fabregas: “Stop della Ligue 1? Decisione presa troppo in fretta”

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ha palato dello stop del campionato francese a beIN Sports: “È una decisione importante, quella che hanno preso e capisco perché l’abbiano fatto. Ma forse è stata presa troppo presto, considerando i tanti campionati che stanno provando a ripartire. Avremmo potuto prendere in considerazione l’allenamento individuale dove non hai nessun rischio e non tocchi nessuno. E nel frattempo vedere cosa succedeva nel calcio nel mondo. Ovviamente, comprendo che è molto complicato e capisco che qualcuno debba prendere delle decisioni”.