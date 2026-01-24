Fabregas: “Sto imparando molto da questo campionato. Baturina? Bravo lui, non ha mollato mai”

24/01/2026 | 18:15:21

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue parole:

“Io sto imparando molto da questo campionato, è difficilissimo. Anche ieri si è visto con l’Inter, quando si abbassa il livello un pochettino con il Pisa. Il campionato italiano non aspetta nessuno. Baturina giocatore completo? Ne abbiamo parlato un po’ ieri, è molto intelligente, anche difensivamente è a un livello altissimo. Può giocare trequartista, venendo dentro da sinistra, voglio trovare la migliore condizione per esprimersi al meglio. Si connette meglio con Nico, può fare gol e assist. Dopo spetta a me come metterli tutti insieme, però bravo lui, non ha mollato mai. Kuhn? Questo gol Nicolas lo fa tante volte in allenamento, l’anno scorso ha fatto 21 gol e 15 assist. Mi rifiuto di pensare che non possa farlo. È timido, ha bisogno di essere spinto. La gente si deve fidare di noi che siamo lì ogni giorno e vediamo cose”.

Foto: Instagram Como