Fabregas: “Stagione finita per Valle. Nico Paz non ci sarà, si è fatto male al ginocchio”

16/05/2026 | 15:30:09

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le sue parole:

“Indisponibili? Alex Valle si è fatto male al flessore, stagione finita. Addai non c’è, Nico Paz non ci sarà, si è fatto male al ginocchio, ha preso un colpo. Fosse stata lunedì sera la partita magari ce l’avrebbe fatta. Vediamo se per la prossima ce la fa. Tutti gli altri sono a disposizione. Il ricordo più bello al Sinigaglia? Il gol di Goldaniga al Cittadella, è stata una giornata pazzesca. Dopo quella rete loro, il gol di Edoardo, siamo andati a festeggiare, si giocava Catanzaro-Venezia per la pioggia… quella che mi ricordo di più e meglio. Poi siamo andati in Serie A”.

Foto: Instagram Como